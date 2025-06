F1 : «Problème» chez Ferrari, Lewis Hamilton balance !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Lewis Hamilton éprouve quelques difficultés au volant de sa Ferrari. Le septuple champion du monde peine à prendre sa monoplace en main. Et les dernières évolutions ne l’ont pas plus avancées. Le Britannique a d’ailleurs relevé le problème majeur de sa voiture et l’a bien fait savoir.

Lewis Hamilton pensait retrouver les sommets de la F1 en signant chez Ferrari. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le Britannique, sixième du classement général. Le pilote de 40 ans éprouve quelques difficultés avec sa voiture, qu’il peine à prendre en main. Ferrari pensait arranger les choses en apportant des évolutions à sa monoplace. Mais Lewis Hamilton ne semble pas plus avancé, même s’il a noté le problème majeur de sa monoplace.

«La voiture ne semble pas si mauvaise...» « Beaucoup de travail a été nécessaire pour apporter le plancher, mais comme vous pouvez le constater, cela n’a pas nécessairement changé notre compétitivité. La voiture ne semble pas si mauvaise, c’est juste qu’elle manque beaucoup de rythme, nous devons donc nous pencher sur ce problème, et c’est à peu près tout. Nous allons continuer à pousser et à essayer de régler la voiture pour voir ce que nous pouvons obtenir, mais c’est clairement serré dans le top 10, un dixième peut faire la différence, c’est donc ce sur quoi nous allons travailler » a confié le septuple champion du monde dans des propos rapportés par F1 Only.