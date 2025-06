F1 - Lewis Hamilton : La fin est annoncée ?

En débarquant chez Ferrari, Lewis Hamilton pensait pouvoir revenir au sommet de la F1. Mais depuis le début de saison, rien ne sourit vraiment au pilote de 40 ans, qui vit un calvaire. James Vowles se veut toutefois plutôt optimiste pour le Britannique. Le patron de Williams estime qu’il parviendra à s’adapter à la Scuderia.

« Lewis cible certains éléments dont il a besoin dans une voiture : il doit en ressentir la performance, et cela lui donne confiance, sur laquelle il peut ensuite s’appuyer. Je vois bien qu’il n’a pas encore tout à fait ce niveau, mais je suis convaincu qu’il sera dans le rythme. On voit bien qu’il est parfois en confiance, lui et Charles sont très proches ces derniers temps » a d’abord expliqué le patron de Williams dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Tout est une question d’adaptation»

« Miami est un bon exemple : il poussait Charles et le devançait. Il n’est simplement pas toujours au top, week-end après week-end. On le voit aussi chez nous avec Carlos [Sainz] ou tous ceux qui s’adaptent à ces voitures et évoluent : il y a tellement de choses à maîtriser et à apprendre. Tout est possible, tout est une question d’adaptation » a ensuite ajouté James Vowles. À voir si le temps lui donnera raison. En attendant, Lewis Hamilton poursuit ses efforts avec Ferrari pour retrouver les premières places du classement de la F1.