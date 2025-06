F1 : Verstappen est en plein calvaire, il accuse Gasly !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Troisième du championnat du monde des pilotes, Max Verstappen espère toujours aller chercher un 5ème titre consécutif en déjouant les plans de McLaren. Le pilote néerlandais sait qu'il est compliqué de gagner à la régulière comme l'écurie a des moyens techniques bien supérieurs. En Autriche, il aura bien du mal à jouer les premiers rôles car il ne s'élancera qu'en 7ème position. La faute à une sortie de piste de Pierre Gasly.

Depuis le début de la saison, Max Verstappen a compris qu'il serait difficile de jouer dans la même cour que Lando Norris et Oscar Piastri . Les deux pilotes McLaren dominent pour le moment le championnat et il faut compter sur leurs erreurs pour s'imposer. Dimanche, c'est Norris qui s'élancera en 1ère position après avoir largement dominé les qualifications lors de la troisième séance. Un troisième passage qui a coûté cher à Max Verstappen .

Verstappen gêné par Gasly

Engagé en Q3, Pierre Gasly pensait pouvoir faire mieux qu'une 10ème place mais lors de son ultime passage, il est sorti de piste et un drapeau jaune a été levé, obligeant les pilotes derrière lui à arrêter leur tentative. Parmi eux, Max Verstappen. « Déjà ça aurait pu être plus serré si je n’avais pas eu le drapeau jaune à cause de Pierre, mais c’était quand même à des kilomètres de la pole. Donc, au final, ce n’est pas si douloureux. La troisième séance d’essais libres n’était pas si mal, mais en qualifications, ça a complètement disparu. Il n’y a pas eu un seul virage où je me sentais bien avec la voiture et ça a bien sûr été un gros problème en qualifications » a confié le Néerlandais d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.