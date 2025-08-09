F1 : Verstappen valide une grosse recrue !

Il y a peu, Red Bull s’est séparé de Christian Horner après vingt ans de collaboration. C’est désormais le Français Laurent Mekies qui officie en tant que team principal de l’écurie autrichienne. S’il est présent que depuis très peu de temps, l’ancien directeur de Racing Bulls plaît beaucoup à Max Verstappen.
Seulement neuvième à l’arrivée du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen a déçu. Néanmoins, le pilote néerlandais a pu développer des automatismes avec son nouveau directeur d’écurie Laurent Mekies. Remplaçant de Christian Horner chez Red Bull, l’ingénieur français s’est exprimé sur le quadruple champion du monde.
« Cette combinaison le rend intouchable et unique »
« Tout à coup, vous apprenez à le connaître un peu mieux, du moins depuis la dernière course, et vous découvrez tout ce qui se cache derrière ce que vous voyez sur la piste. Tout à coup, vous comprenez comment on peut atteindre un niveau aussi incroyable. Ce que je veux dire par là, c’est que nous connaissons son niveau sur la piste et à quel point il est unique, puis tout à coup, vous découvrez Max en dehors de la piste, et vous découvrez un niveau d’engagement, d’amour pour le sport, de simplicité et une approche directe des bons et des mauvais moments qui sont tout simplement hors du commun. Tout à coup, il devient très clair que cette combinaison le rend intouchable et unique », a ainsi confié Mekies.
« J’aime beaucoup la façon dont Laurent travaille »
De son côté, Max Verstappen s’est également exprimé sur ce nouveau renfort pour l’écurie autrichienne, qui vit une saison 2025 compliquée. Le quadruple champion du monde semble très heureux de Laurent Mekies. « C’est encore très tôt, mais j’aime beaucoup la façon dont Laurent travaille. Très motivé, il pose constamment les bonnes questions, à moi comme à l’équipe. C’est plaisant à voir », a lâché le Néerlandais, relayé par Next-Gen Auto.