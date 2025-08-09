F1 : Verstappen valide une grosse recrue !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, Red Bull s’est séparé de Christian Horner après vingt ans de collaboration. C’est désormais le Français Laurent Mekies qui officie en tant que team principal de l’écurie autrichienne. S’il est présent que depuis très peu de temps, l’ancien directeur de Racing Bulls plaît beaucoup à Max Verstappen.

Seulement neuvième à l’arrivée du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen a déçu. Néanmoins, le pilote néerlandais a pu développer des automatismes avec son nouveau directeur d’écurie Laurent Mekies. Remplaçant de Christian Horner chez Red Bull, l’ingénieur français s’est exprimé sur le quadruple champion du monde.

« Cette combinaison le rend intouchable et unique » « Tout à coup, vous apprenez à le connaître un peu mieux, du moins depuis la dernière course, et vous découvrez tout ce qui se cache derrière ce que vous voyez sur la piste. Tout à coup, vous comprenez comment on peut atteindre un niveau aussi incroyable. Ce que je veux dire par là, c’est que nous connaissons son niveau sur la piste et à quel point il est unique, puis tout à coup, vous découvrez Max en dehors de la piste, et vous découvrez un niveau d’engagement, d’amour pour le sport, de simplicité et une approche directe des bons et des mauvais moments qui sont tout simplement hors du commun. Tout à coup, il devient très clair que cette combinaison le rend intouchable et unique », a ainsi confié Mekies.