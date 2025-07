F1 - Verstappen : Le transfert «effrayant» !

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le Néerlandais dispose d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull, activable en fonction des résultats de l’équipe. Ces derniers jours, des rumeurs ont évoqué un potentiel transfert chez Mercedes pour le pilote de 27 ans. Et chez McLaren, on est déjà effrayé par une telle idée.

Où évoluera Max Verstappen la saison prochaine ? C’est l’une des grandes questions qui animent cette saison 2025 de F1. Le quadruple champion du monde dispose d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull, qu’il peut activer ou non en fonction des résultats de l’écurie. Et cette année, les choses ne se passent pas comme prévu pour l’équipe autrichienne, quatrième au classement constructeur. Max Verstappen, lui, pointe à la troisième place du championnat des pilotes et peine à défendre sa couronne.