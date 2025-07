F1 : Le rêve fou de Lewis Hamilton !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Attendu au tournant sur ses terres, Lewis Hamilton a obtenu la cinquième place lors de la séances de qualifications ce samedi à Silverstone. Une déception, tant le rythme de la Ferrari semblait bon en Grande-Bretagne… Néanmoins, le septuple champion du monde veut y croire, et a affirmé « rêver » d’un excellent départ ce dimanche.

« Le week-end a été globalement bon jusqu’à présent »

« Des qualifications plutôt correctes. Le week-end a été globalement bon jusqu’à présent. Le tour était correct à la fin, mais j’ai perdu du temps dans le dernier virage, et ça m’aurait mis en première ligne ou troisième. En Q3, le deuxième run de Red Bull sort toujours de nulle part et Max est toujours rapides. Ce n’est pas une surprise. Mais on est sur le fil du rasoir, et à part ça j’ai tiré le maximum que je pouvais », a ainsi lâché Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Le Britannique ne cache d’ailleurs pas son ambition pour la course de demain.