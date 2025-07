F1 - Transfert de Verstappen : Lewis Hamilton valide !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme tous les pilotes du plateau, Lewis Hamilton a été invité à commenter le sujet majeur du moment en Formule 1, à savoir les rumeurs qui envoient Max Verstappen chez Mercedes. Et le septuple champion du monde, qui connaît par cœur l'équipe dirigée par Toto Wolff, valide ce transfert.

Verstappen chez Mercedes, Hamilton dit oui !

« Max vient d’une grande équipe, il sait comment gérer cela. Et il y a de nombreuses années, on m’a posé une question sur… je ne m’en souviens plus. J’étais tellement convaincu par Mercedes à l’époque, et je me souviens avoir dit que Red Bull était juste une entreprise de canettes. Et je l’ai toujours regretté. Je disais simplement que Mercedes était géniale à l’époque, j’essayais juste de faire passer mon équipe au niveau supérieur, mais la vérité, c’est que Red Bull a été une équipe incroyable, avec tellement de gens exceptionnels et ils ont dominé pendant des années », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.