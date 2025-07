F1 : Surprise, Max Verstappen abandonne !

La saison 2025 de F1 est délicate pour Max Verstappen. Et elle ne va pas en s’arrangeant. Le pilote de 27 ans a du mal à défendre sa couronne face aux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Il faut dire que le quadruple champion du monde n’est pas aidé par sa Red Bull. Le Néerlandais semble d’ailleurs déjà baisser les bras pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

« Pour être honnête, c’était une mauvaise journée. L’équilibre de la voiture était mauvais, elle était instable à chaque virage. Le vent nous perturbe beaucoup, mais ce n’est pas une excuse : tout le monde doit composer avec. C’est compliqué, mais les autres y parviennent mieux. Chaque week-end est différent. Le vent est très présent ici, et il semble que notre voiture y soit particulièrement sensible » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par F1i.

«On peut clairement oublier la victoire»

« On a quelques pistes à explorer, mais dans l’ensemble on manque simplement de performance. Dans de telles conditions, on peut clairement oublier la victoire, et même un podium ne sera pas facile à aller chercher vu la compétitivité affichée par les McLaren et les Ferrari » a-t-il ensuite ajouté. Red Bull est prévenu, Max Verstappen ne se voit pas en mesure de se battre pour la première place à Silverstone ce dimanche.