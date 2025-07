F1 : Red Bull annonce le successeur de Verstappen !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est désormais plus un secret, mais Max Verstappen serait en discussions avancées avec Mercedes dans l’optique de rejoindre l’écurie allemande en vue de la saison 2026. Ce vendredi, le directeur de Red Bull Christian Horner a été interrogé sur un potentiel départ de son champion, dévoilant au passage l’identité de son remplaçant avec une pointe d’humour.

Une véritable bombe. A en croire les dernières indiscrétions de Sky Italia, Max Verstappen pourrait changer d’écurie en 2026. Grâce à une clause de performance présente au sein de son contrat, le quadruple champion du monde détient la possibilité de se libérer s’il ne fait pas partie des deux premiers du championnat du monde à la mi-saison. Actuellement troisième derrière Lando Norris et Oscar Piastri , Verstappen serait donc en direction de Mercedes , et aurait d’ores et déjà accepté une offre de contrat de la part de l’écurie allemande.

Verstappen peu loquace sur son transfert

Pourtant, le principal intéressé ne cède pas à la panique. Dans son style habituel, Max Verstappen n’a pas tenu à confirmer ces révélations, mais ne les a pas niées non plus lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par Viaplay ce jeudi : « Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cela. Plus j'en parle, plus les médias en parleront. Et je ne le souhaite absolument pas. Je suis maître de mon avenir. » Une réponse peu loquace, alors que ce vendredi, en marge du Grand Prix de Grande Bretagne, Red Bull a ironisé sur ce départ.