F1 - Transfert de Verstappen : La réponse cash de Red Bull !

Alors que le Grand Prix de Grande-Bretagne se dispute ce week-end, cette course est actuellement passée au second plan. En effet, ces dernières heures, l'actualité de la Formule 1 a été bouleversée par les rumeurs d'un accord entre Max Verstappen et Mercedes. Forcément, cela fait réagir tout le monde dans le paddock et du côté de chez Red Bull, c'est Helmut Marko qui a pris la parole pour mettre les choses au clair sur ce dossier Verstappen.

Ces dernières heures, c'est Sky Sports qui a lâché la bombe concernant l'avenir de Max Verstappen. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, le quadruple champion du monde néerlandais s'était déjà retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs l'annonçant chez Mercedes, où on pensait notamment à lui pour remplacer Lewis Hamilton. Mais voilà que cette fois, ça atteindrait un autre stade. En effet, selon le média britannique, Verstappen aurait cette fois dit oui à Toto Wolff pour rejoindre Mercedes, étant pour cela prêt à se libérer de son engagement avec Red Bull. De quoi forcément faire beaucoup de bruit dans le paddock...

« Je suis maitre de mon avenir » En marge du prochain Grand Prix de Grande-Bretagne, on ne parle donc que de l'avenir de Max Verstappen et de ce possible transfert chez Mercedes. Forcément, le Néerlandais n'a pas pu échapper aux questions. C'est ainsi que pour Viaplay, Verstappen s'est contenté de répondre : « Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cela. Plus j'en parle, plus les médias en parleront. Et je ne le souhaite absolument pas. Je suis maître de mon avenir ».