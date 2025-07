F1 : Quitter Ferrari ? La grande annonce de Charles Leclerc !

En ce week-end de Grand Prix en Grande-Bretagne, on a surtout parlé dernièrement d’un possible transfert de Max Verstappen. Aujourd’hui chez Red Bull, le Néerlandais aurait déjà dit oui à Mercedes. De quoi rebattre les cartes pour 2026. Une saison où Charles Leclerc sera toujours chez Ferrari ? Interrogé sur son avenir au sein de la Scuderia, le Monégasque a été clair.

A 27 ans, Charles Leclerc poursuit encore et toujours son rêve : être champion du monde de Formule 1. Le Monégasque ne s’en cache pas, il veut atteindre le sommet, mais voilà qu’avec sa Ferrari actuelle, ça s’annonce compliqué pour cette année. « Si je suis 200% honnête, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Je ne dirai jamais que c'est impossible jusqu'à ce que, mathématiquement, ce ne soit plus possible. Mais McLaren a une énorme avance, ses pilotes aussi, ça va être compliqué », a reconnu Leclerc pour l’AFP.

« Je ferai absolument tout pour rester ici chez Ferrari »

En l’état actuel, Charles Leclerc ne peut donc pas être champion du monde avec Ferrari. De quoi l’inciter à quitter la Scuderia avec qui il est pourtant sous contrat jusqu’en 2029 ? Interrogé sur son avenir, le coéquipier de Lewis Hamilton a fait savoir dans la suite de son entretien : « L'année prochaine sera extrêmement importante pour le team car on aura une nouvelle réglementation. Si on part du bon pied, c'est une très bonne chose pour les années qui suivront, si on part du mauvais pied par contre, ça va être plus compliqué pour se remettre au niveau. Si ça ne fonctionne pas en 2026, mon avenir chez Ferrari sera remis en question ? C'est très difficile à dire parce que d'ici un an et demi-deux ans, la situation sera bien différente, il faudra l'analyser telle qu'elle sera à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai grandi avec seulement un team en tête et tout le monde sait à quel point j'aime ce team. Je ferai absolument tout pour rester ici chez Ferrari, et pour essayer de ramener le titre chez Ferrari ».