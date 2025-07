F1 : McLaren menace Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, à la surprise générale tant ses premiers relais avec sa monoplace ne semblaient pas positifs, c’est Max Verstappen qui a obtenu la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne. Deuxième et troisième, Oscar Piastri et Lando Norris souhaitent clairement poser des problèmes au Néerlandais ce dimanche à Silverstone.

Intenable Max Verstappen. Plutôt en retrait à bord de sa Red Bull, le quadruple champion du monde a signé le meilleur temps de la séance de qualifications du Grand-Prix de Grande-Bretagne et partira en pole position ce dimanche. Cependant, cela n’empêche pas Oscar Piastri et Lando Norris de vouloir l’embêter en course.

« Ça sera une course amusante, on est très proches avec Max » « C’est difficile, surtout quand vous pensez faire un bon tour, on ne veut pas trop en faire et aller au-delà de la limite. J’ai été trop prudent sur certains virages et j’en ai fait trop à d’autres endroits, mais c’était serré et je suis content de la deuxième place. Je le pense, ça sera une course amusante, on est très proches avec Max, les Ferrari et George, donc ça pourrait être très serré et chacun a des forces différentes. Red Bull est rapide en ligne droite, nous sommes rapides dans les virages rapides, donc ça sera amusant », a déclaré Piastri, relayé par l’Auto Journal.