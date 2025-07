F1 : Verstappen annonce une grosse bataille !

Inévitable Max Verstappen. En difficulté ces derniers temps avec sa monoplace, le quadruple champion du monde a signé la pole position à la surprise générale ce samedi après-midi à Silverstone, et partira donc depuis la première position sur la grille ce dimanche. Clairement, le Néerlandais s’attend à une grosse bataille avec les McLaren, présentes juste derrière lui.

Le quadruple champion du monde est allé chercher ce meilleur temps en toute fin de séance, et s’élancera devant Oscar Piastri et Lando Norris ce dimanche. Verstappen lui-même ne s’attendait pas à un tel résultat : « C’était piégeux avec le vent, et ça changeait toujours un peu entre Q1, Q2 et Q3. C’était à chaque fois différent et ces voitures y sont très sensibles. J’ai essayé de tout faire bien durant la séance et le dernier tour était suffisant. C’est un circuit où il faut tout donner, être impliqué et c’est plaisant », a lâché ce dernier, relayé par Next-Gen Auto.

Verstappen veut résister face aux McLaren

« On est rapides en ligne droite et c’est un peu plus difficile à gérer en virages. On verra ce qu’on fera demain, et il pourrait pleuvoir demain. Je suis heureux de notre qualification, c’est un bon boost pour toute l’équipe et je suis impatient de courir demain. C’est difficile à dire mais on va essayer. On va courir, on va s’amuser et on va essayer de faire du mieux que l’on peut », conclut Verstappen.