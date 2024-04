F1 : Verstappen lâche un gros secret

Jean de Teyssière

Max Verstappen est né dans une famille folle de sport automobile. Son père, Jos, a lui aussi été un pilote de Formule 1 dans sa jeunesse et la réputation sévère du géniteur de Max pouvait laisser penser qu'il avait été forcé à faire du karting lorsqu'il était enfant. Une rumeur vite balayée par le triple champion du monde.

Le triple champion du monde de Formule 1 en titre, Max Verstappen, a commencé comme tous les pilotes avant lui : par le karting. Une discipline très compliquée, qui a révélé de nombreuses légendes du sport automobile. Le récent vainqueur du Grand Prix du Japon a expliqué d'où lui est venue cette passion.

«Ma mère a finalement convaincu mon père de m’acheter un kart»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen se souvient de sa jeunesse et de son début dans le sport automobile : « À l’époque, j’ai vu un enfant plus jeune que moi conduire. Il avait trois ans, j’en avais quatre. J’étais sur le circuit avec ma mère parce que mon père participait à une course. Je lui ai dit que je voulais faire du karting moi aussi ! Elle a appelé mon père, qui a refusé et m’a demandé d’attendre mes six ans. Mais je n’ai pas changé d’avis et, six mois plus tard, ma mère a finalement convaincu mon père de m’acheter un kart. Il est très important que les parents ne vous imposent rien. En général, c’est bien qu’un enfant fasse du sport, mais c’est à lui de choisir ce qu’il veut faire. C’est ce qui m’est arrivé. Si la volonté des parents l’emporte, l’enfant risque de ne pas aimer ça et, en tant que professionnel, de ne pas apprécier suffisamment ce qu’il fait. »

«J’ai reçu l’éducation la plus dure, mais aussi la meilleure possible»