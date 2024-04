F1 - GP de Chine : Leclerc défie encore Verstappen !

Benjamin Labrousse

Dimanche prochain, les pilotes s’affronteront à Shanghai à l’occasion du cinquième Grand Prix de la saison. Charles Leclerc, auteur d’un bon début de saison avec Ferrari, a déclaré vouloir mettre à profit les deux séances de qualifications prévues en Chine, mais aussi de mettre la pression sur Red Bull et Max Verstappen.

4ème à Suzuka le week-end dernier, Charles Leclerc en veut plus. Conscient de la très bonne direction prise par Ferrari à l’intersaison, le Monégasque met le cap sur Shanghai où se tiendra le week-end prochain le Grand Prix de Chine. Une course particulière, qui verra les pilotes disputer leur première course sprint de la saison.

« Red Bull qui a toujours un peu le dessus »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Charles Leclerc est revenu sur ses ambitions en Chine : « Ça va être un week-end intéressant. Comme toujours, je pense que le week-end sprint est toujours assez délicat et qu’il n’y a pas de place à l’erreur. Mais j’aime ça. C’est encore plus un défi car les qualifications sont maintenant un point sur lequel je dois me concentrer pour mettre les pneus dans la bonne fenêtre. J’aurai donc deux séances de qualification à Shanghai, deux chances de briller. Je ne sais pas, je pense que la situation sera relativement similaire à celle qu’elle est, avec Red Bull qui a toujours un peu le dessus » .

« Nous sommes la deuxième meilleure équipe après les autres »