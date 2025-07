F1 - Verstappen : L’accident qui l’attriste…

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’une grosse erreur dès le premier tour du Grand Prix d’Autriche provoquant l’abandon de Max Verstappen mais également le sien, Kimi Antonelli a raconté son retour au garage Mercedes et son échange positif avec Toto Wolff, le directeur de l’équipe. L’Italien de 18 ans entend tirer les leçons de cet accident pour aller de l’avant.

L’Italien de 18 ans a écopé d’une pénalité de trois places sur la prochaine grille de départ, ce dimanche à Silverstone. Avant le GP de Grande-Bretagne , Antonelli est revenu sur cette malheureuse expérience qui n’est pas le plus mauvais souvenir de sa carrière. « Monza a été le pire de tous les temps, estime-t-il, rapporté par Nextgen-Auto. Mais je pense qu’une fois que vous avez traversé des moments difficiles, ils vous aident à les surmonter d’une meilleure manière si vous les affrontez à nouveau. Les trois journées difficiles ont été une très bonne expérience et cela m’a aussi aidé à faire face à la baisse de régime en Autriche et à revenir plus fort pour ce week-end. Ce sont des épisodes que l’on ne souhaite pas voir se produire, car d’une certaine manière, ils vous blessent. Mais ils vous rendent aussi plus fort et lorsque vous vous retrouvez à nouveau dans un moment difficile, vous êtes capable de réagir d’une bien meilleure manière. »

« Je me suis excusé auprès de tous les membres de l’équipe »

Kimi Antonelli a révélé que Toto Wolff n’en avait pas tenu rigueur à son jeune pilote, abattu après être rentré prématurément au stand. « Ce n’était pas facile de rentrer au garage, car je me sentais vraiment désolé pour l’équipe. Terminer la course au premier tour n’est jamais bon. Et, bien sûr, aussi pour les mécaniciens qui ont dû réparer la voiture par la suite. J’ai donc pris un peu de temps pour me calmer, puis je suis entré dans le garage et je me suis excusé auprès de tous les membres de l’équipe, puis j’ai parlé avec Toto, raconte le pilote Mercedes. Sur le moment, je n’ai pas trop parlé parce qu’il était évidemment concentré sur la course et je ne voulais pas trop les déranger. Mais plus tard, nous avons eu une conversation plus appropriée, j’ai expliqué, j’ai dit que j’étais vraiment désolé, que c’était mon erreur. C’était très compréhensif, il n’était pas en colère ou quoi que ce soit d’autre. Il est évident que je ne peux pas refaire la même erreur, alors je vais m’assurer d’en tirer les leçons pour aller de l’avant. Mais il a été très ouvert et nous avons eu une conversation agréable. »