F1 : Verstappen écoeure Alonso, l’incroyable annonce

Pierrick Levallet

Grande surprise du début de saison, Fernando Alonso est à nouveau monté sur le podium ce dimanche. Deuxième du Grand Prix de Monaco, l'Espagnol pointe à la troisième place du classement général. Néanmoins, le pilote d'Aston Martin avoue être écoeuré par la domination de Red Bull et Max Verstappen.

Sensation du début de saison, Fernando Alonso continue de surprendre son monde en F1. Personne ne le voyait être aussi haut au classement des pilotes lorsqu’il a signé chez Aston Martin. Et pourtant, l’Espagnol pointe à la troisième place, derrière Sergio Pérez et Max Verstappen. Ce dimanche, il est monté une nouvelle fois sur le podium à Monaco. Néanmoins, Fernando Alonso avoue être écoeuré par la supériorité de Red Bull et de Max Verstappen.

F1 : Coup de poker signé Alonso, c’est la douche froide https://t.co/3iEi0VVEDA pic.twitter.com/BHFkiqVupz — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

«Je serais en tête du championnat avec les résultats que j’ai obtenus cette année»

« Des saisons dont je me souviens, dans les années 2000 ou au début des années 2010, je serais en tête du championnat avec les résultats que j’ai obtenus cette année, mais maintenant il y a Red Bull et Max qui dominent chaque course et même avec d’excellents résultats, vous êtes juste derrière eux, à chaque course. Je ne sais donc pas ce qu’il en est. Nous n’avions pas la meilleure voiture en 2010 et nous sommes arrivés en tête du championnat à Abu Dhabi. Nous n’avions pas la meilleure voiture en 2012 et nous nous sommes battus pour le championnat jusqu’au dernier tour au Brésil » a confié le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous n’abandonnerons pas»