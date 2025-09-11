F1 - Verstappen : Des discussions secrètes annoncées pour 2026 !

Malgré des rumeurs l’ayant annoncé très proche de Mercedes, Max Verstappen a décidé de rester chez Red Bull pour la saison prochaine. Alors que l’écurie autrichienne s’apprête à être motorisée par Ford, le PDG du constructeur américain Jim Farley a révélé qu’il avait déjà tenu plusieurs échanges avec le quadruple champion du monde.
L’avenir de Red Bull s’écrira avec Max Verstappen. Annoncé très proche de Mercedes à l’aube d’une saison 2026 décisive pour l’avenir de la Formule 1, le Néerlandais a décidé de s’engager dans la durée avec l’écurie autrichienne. En difficulté cette saison face à McLaren, Red Bull va connaître un gros changement l’année prochaine avec l’intronisation de moteurs Ford au sein de sa monoplace. En attendant, le PDG du constructeur américain est extrêmement enthousiaste à l’idée de travailler avec le quadruple champion du monde.
« En discutant avec Max, chez Ford, nous avons vraiment développé notre respect pour lui »
« Je pense que c’est l’un des piliers les plus importants du succès du groupe motopropulseur. En discutant avec Max, chez Ford, nous avons vraiment développé notre respect pour lui en le regardant cette année. La façon dont il a apporté de la stabilité sans drame dans un environnement où nous essayons tous simplement de faire notre travail. Je peux vraiment le voir dans ses yeux aujourd’hui par rapport à l’année dernière. C’est l’une des grandes qualités de Laurent et de son équipe. Ils ont tous un engagement profond les uns envers les autres », a ainsi confié Jim Farley dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Max apporte énormément aux projets »
« Max fait bien plus que simplement demander des chiffres. Vous seriez surpris. Max apporte énormément aux projets, même en dehors de la voiture. Il ne se contente pas de demander des chiffres. Il teste la voiture dans les simulateurs, il travaille avec les ingénieurs des deux côtés pour comprendre comment nous développons ces voitures de 2026 : où essayons-nous d’obtenir la puissance ? Où essayons-nous d’obtenir l’appui aérodynamique ? C’est ainsi qu’il occupe une place centrale dans le projet », a de son côté témoigné le Team Principal Laurent Mekies à propos de Verstappen.