Formule 1

F1 : Verstappen au sommet, ce pilote l’avait annoncé

Publié le 20 septembre 2022 à 06h35 par Jules Kutos-Bertin

Champion du monde la saison dernière et très bien parti pour conserver son titre, Max Verstappen réalise un début de carrière quasi parfait. Dès son arrivée chez Red Bull, le Néerlandais avait tapé dans l’œil de Daniel Ricciardo, son ancien coéquipier, qui a d’emblée vu son talent.

Arrivé en Formule 1 à seulement 17 ans, Max Verstappen a vite montré à tout le monde qu’il était là pour marquer l’histoire. Très vite, le Néerlandais a joué les premiers rôles. Son arrivée chez Red Bull a marqué un tournant et lui a permis de rivaliser rapidement avec Lewis Hamilton. Il aura fallu attendre l’année dernière pour que Verstappen ne vienne remporter son premier titre de champion du monde à l’issue d’une saison historique.

Ricciardo avait vu le talent de Verstappen

Ancien coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, Daniel Ricciardo a rapidement compris le talent qu’avait son jeune acolyte. « La vitesse de Max était évidente dès le départ. Il a franchi un premier cap en 2018, la dernière année de notre collaboration. Cela devenait de plus en plus dur de le battre. Selon moi, dans sa tête, le tournant a été les Libres 3 à Monaco, quand il s’est crashé, se privant en conséquence d’une bonne position en qualifications. Ensuite, il a rapidement trouvé un moyen de résoudre ce problème mental. Parce que tout est dans la tête. Il a trouvé un moyen de mûrir très vite et beaucoup. Je pense donc qu’en 2018, il a probablement fait la plus grande transition, celui d’un jeune garçon à un homme. Une certaine maturité hors piste a rendu ses résultats sur la piste bien plus cohérents et constants », reconnaît le pilote australien dans des propos relayés par Nextgen Auto.

We nailed it 👌🇮🇹We had an amazing start and I was able to quickly get in my rhythm. The car was absolutely flying and really enjoyable to drive all weekend, great work once again team! pic.twitter.com/vx7oTVKRFH — Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 11, 2022

« Si ça ne peut pas être moi, alors je suis content que ce soit lui »