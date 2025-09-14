F1 : Un Français avec Verstappen, Red Bull vend la mèche !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il impressionne pour sa première saison en Formule 1, Isack Hadjar pourrait déjà être promu chez Red Bull en 2026. Cela se jouera certainement entre le Français et Yuki Tsunoda et Laurent Mekies a justement été interrogé sur les critères qu’il prendra en compte pour choisir le prochain coéquipier de Max Verstappen.

Après son premier podium à Zandvoort, Isack Hadjar a de nouveau impressionné le week-end dernier à Monza. Alors qu’il partait des stands, le Français a réussi à se hisser jusqu’à la 10e place avec sa Racing Bull et donc terminer dans les points. De quoi le mettre en bonne position dans l’optique d’être le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine. Comme l’a confié Helmut Marko, Red Bull puisera certainement dans son « vivier de pilotes pour 2026. »

« Tout comptera au moment de nos évaluations » « Le rythme en qualifications et le rythme en course. C’est aussi simple que ça », a répondu Laurent Mekies quand on lui a demandé quels seront les critères qui départageront Yuki Tsunoda et Isack Hadjar, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « La course de Yuki était difficile à lire en raison du trafic lors du premier relais et des dégâts lors du deuxième. Dans son cas, je regarde les qualifications et je les considère toujours comme un élément d’un bon week-end. Il était à deux dixièmes de Max en Q1, et Max n’était pas vraiment lent déjà car le rythme était déjà très élevé et compétitif dans le peloton. Puis, il était à deux dixièmes de Max en Q2, et il ne fait aucun doute que tout le monde attaque à 100 % de nos jours en Q2. Oui, l’écart était plus grand en Q3, mais d’abord, il a placé la voiture en Q3, ce qui est une très bonne performance. Et ensuite, il a été premier sur la piste en Q3, ce qui n’a pas aidé (pour les aspirations). »