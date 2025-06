F1 - Transfert de Verstappen : Mercedes confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir confirmé qu'il suivait avec attention la situation de Max Verstappen pour l'avenir, Toto Wolff en a rajouté une couche après le week-end catastrophique de Red Bull à domicile en Autriche. Le patron de l'écurie Mercedes se montre assez convaincu que Red Bull ne sera pas en mesure d'offrir une voiture compétitive au quadruple champion du monde, ce qui pourrait faciliter son départ.

La saison prochaine s'annonce palpitante et incertaine. Et pour cause, le règlement va évoluer, notamment sur l'aspect moteur. Une véritable révolution qui devrait bouleverser la hiérarchie. Plusieurs rumeurs soutiennent déjà que Mercedes a déjà de l'avance, comme en 2014, alors que Red Bull s'est lancé dans le projet audacieux de développer pour la première fois son moteur, avec le soutien de Ford. Un manque d'expérience dans ce domaine qui pourrait coûter très cher à l'écurie autrichienne et qui pourrait même précipiter le départ de Max Verstappen pour lequel Toto Wolff a déjà confirmé son intérêt. La patron de l'écurie Mercedes est d'ailleurs très pessimiste pour Red Bull en 2026.

Toto Wolff pas convaincu par Red Bull « Max est quelqu’un de loyal. Je ne pense pas qu’il saisira la première occasion de quitter le navire, même s’il sent que les choses tournent mal. La dynamique autour d’Helmut Marko joue certainement un rôle, et la compétitivité de la voiture pour l’année prochaine aussi. Il est toujours possible que quelque chose de positif sorte de leur nouvelle infrastructure avec Ford et de leurs deux équipes. Mais si l’on calcule la probabilité, ce serait un véritable exploit s’ils parvenaient à percer immédiatement », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.