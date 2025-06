F1 - Verstappen : La punchline surprise de Red Bull !

Le Grand Prix d’Autriche a viré au désastre pour Max Verstappen ce dimanche. Contraint à l’abandon, le Néerlandais a assisté impuissant à la victoire de Lando Norris. Christian Horner a d’ailleurs été bluffé par les deux McLaren. Le patron de Red Bull a alors laissé échapper une punchline assez surprenante.

«Il a fait l’amour avec le pot d’échappement de son équipier»

« Ce qui est vraiment impressionnant, et je ne vois aucune autre équipe capable de le faire, c’est de voir à quel point Oscar est capable de se rapprocher de Lando avec une voiture très chargée en carburant en début de course. Il a fait l’amour avec le pot d’échappement de son équipier tour après tour, et les pneus n’étaient pas en train de mourir malgré la chaleur » a d’abord lancé le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.