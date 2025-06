«C’est terminé» : Verstappen abandonne, Red Bull annonce la fin !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Percuté par Kimi Antonelli dans le troisième virage, Max Verstappen n’a pas dépassé le premier tour du Grand Prix d’Autriche. Un incident qui pourrait mettre fin aux espoirs de titre pour le Néerlandais. Du côté de Red Bull, on imagine mal McLaren se saboter, alors que Lando Norris et Oscar Piastri dominent le classement des pilotes.

«C’est une journée noire». Voilà comment Red Bull résume le Grand Prix d’Autriche vécu ce dimanche par Max Verstappen, qui n’a pas fait plus d’un tour sur le circuit de Spielberg, La faute à Kimi Antonelli qui, auteur d’un tout droit, est venu percuter la monoplace du Néerlandais, qui a perdu gros. Car en plus d’avoir dû faire une croix sur la course, Verstappen a vu Lando Norris l’emporter au volant de sa McLaren, devançant son coéquipier Oscar Piastri. Les deux pilotes sont en tête du classement des pilotes, et le champion en titre doit se contenter de la troisième place. Red Bull semble avoir déjà jeté l’éponge.

« Le championnat est terminé » Après le GP d’Autriche, Helmut Marko était très défaitiste concernant la suite de la saison. « C’est une journée noire. L’écart est quasiment impossible à combler. Si rien de spécial ne se produit, nous devons considérer que le championnat est terminé », a lancé le conseiller de l’écurie, rapporté par Nextgen-Auto.