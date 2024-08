F1 - Red Bull : Un pilote veut rejoindre Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le baquet de Sergio Perez chez Red Bull n’est plus du tout assuré. Le coéquipier de Max Verstappen pourrait prochainement laisser sa place à un nouveau pilote. Faisant partie de la galaxie de l’écurie autrichienne, Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a affirmé se sentir prêt à évoluer aux côtés du triple champion du monde.

La grille de Formule 1 pourrait être bousculée au retour de la trêve estivale, et ce notamment chez Red Bull. Car depuis plusieurs courses, les performances de Sergio Perez ne sont pas au niveau attendu, et le baquet du Mexicain est clairement en péril. Si plusieurs candidats pourraient prétendre à une place au sein de l’écurie autrichienne, Yuki Tsunoda lui, se sent prêt à franchir un cap en pilotant la RB-20 à côté de Max Verstappen.

« Il est évident que je me sens prêt à me battre à des positions plus élevées »

« Ils connaissent mes performances et en sont satisfaits. C'est pour cela qu'ils ont prolongé mon contrat pour l'année prochaine, donc c'est assez clair. Je dois tout simplement continuer à être performant, continuer de les satisfaire régulièrement, et j'espère que les choses se feront naturellement. Je reste concentré sur ce que je peux faire, mais il est évident que je me sens prêt à me battre à des positions plus élevées et contre de meilleures équipes, et aussi à me battre contre Max [Verstappen]. Mais c'est à eux de décider », a confié le Japonais au cours d’un entretien accordé à Motorsport.com.

« J'ai le sentiment d'être un pilote plus complet »

« J'ai le sentiment d'être un pilote plus complet », poursuit Yuki Tsunoda. « Quand je prends du recul, même si mon tour, ma performance ou mon pilotage étaient bons, je manquais beaucoup de contrôle émotionnel dans les communications radio. C'est un cap que j'ai franchi quand je compare à Daniel [Ricciardo], par exemple. Et si l'on veut rejoindre un top team, ce sont des choses importantes, parce qu'ils attendent un pilote plus complet ».