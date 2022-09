Formule 1

Max Verstappen reçoit un énorme avertissement pour 2023

Publié le 24 septembre 2022 à 00h35 par Pierrick Levallet

Avec une large avance au classement des pilotes, Max Verstappen file tout droit vers un deuxième titre de champion du monde consécutif. Sergio Pérez en est conscient, mais souhaite tout de même réaliser une bonne fin d’année pour se préparer pour 2023. Le Mexicain a d’ailleurs déjà donné rendez-vous à Max Verstappen pour la saison prochaine.

Avec 116 points d’avance, Max Verstappen dispose d’une avance considérable dans la course au titre. Le Néerlandais file tout droit vers un deuxième titre de champion du monde consécutif. La bataille se fait néanmoins plus bas au classement. Deuxième avec 219 points, Charles Leclerc voit Sergio Pérez (209 points) le suivre de près. D’ailleurs, le Mexicain est déterminé à terminer la saison en grande pompe pour préparer l’année 2023.

«Max sera champion»

« Il est important pour moi de terminer la saison en force et de gagner des courses. Max sera champion, donc finir deuxième ou troisième n’a pas d’importance pour moi pour que je puisse aspirer à me battre pour le titre en 2023 » a expliqué Sergio Pérez dans un entretien accordé à FOX Mexico .

Un duel Pérez-Verstappen pour le titre en 2023 ?