F1 - Lewis Hamilton : Les retrouvailles inattendues avec son ex ?

Pierrick Levallet

Arrivé chez Ferrari cette année, Lewis Hamilton avait sans doute rêvé mieux pour sa première saison. Le septuple champion du monde a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle monoplace, et n’a pas vraiment disputé les premières places. Le Britannique pourrait néanmoins retrouver l’un de ses anciens coéquipiers au sein de la Scuderia.

En partant de chez Mercedes, Lewis Hamilton espérait relancer sa carrière. Le Britannique a signé chez Ferrari dans l’espoir de retrouver les premières places. Mais pour sa première saison, tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour le septuple champion du monde. Le pilote de 40 ans a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle monoplace. La situation pourrait toutefois être différente l’année prochaine, surtout avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Russell bientôt avec Hamilton chez Ferrari ? Chez Ferrari, Lewis Hamilton pourrait d’ailleurs retrouver l’un de ses ex-coéquipier : George Russell. D’après les informations du Corriere della Serra, le pilote de Mercedes serait très apprécié au sein la Scuderia. Son profil serait idéal pour un projet à long terme. L’écurie italienne pourrait ainsi envisager de le recruter, surtout en cas de départ de Charles Leclerc ou de Lewis Hamilton.