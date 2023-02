F1 : Les coulisses de la révolution chez Ferrari

Arnaud De Kanel

Avec un excellent début de saison, Ferrari avait bon espoir de récupérer le titre avec son pilote monégasque Charles Leclerc. Mais l'espoir n'aura pas duré bien longtemps puisque Max Verstappen a remis les pendules à l'heure, bien aidé par les erreurs de la Scuderia. Ainsi, les dirigeants de Maranello décidaient de licencier Mattia Binotto pour nommer Frédéric Vasseur à la tête de l'écurie. Ce dernier s'est confié sur son arrivée.

Nouvelle saison et nouveau directeur sportif chez Ferrari. Cocorico, c'est le Français Frédéric Vasseur qui a succédé à Mattia Binotto, poussé vers la sortie suite à de nombreuses erreurs de stratégie. L'ancien patron de l'écurie Alfa Romeo s'est livré sur ses premiers pas au sein de la Scuderia Ferrari.

Binotto a facilité son adaptation

« Le processus de recrutement avec Ferrari a été limpide, même si nous avions des rumeurs dans la presse avant Abu Dhabi ou pendant Abu Dhabi, nous n’avions pas vraiment discuté auparavant. Nous avons eu la première discussion la semaine après Abu Dhabi et cela a été très, très rapide comme processus. Et puis j’ai eu un appel avec Mattia, et j’ai même rencontré Mattia pendant le transfert et nous avons eu une discussion en tête-à-tête. J’ai apprécié l’attitude de Mattia de rester, m’attendre, discuter ensemble, ça a été vraiment apprécié de mon côté », a confié Frédéric Vasseur dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Vasseur s'est entretenu avec Jean Todt