Formule 1

F1 : Tensions entre Leclerc et Sainz ? Ferrari lâche ses vérités

Publié le 24 août 2022 à 10h35 par Hugo Chirossel

Alors que la Formule 1 reprendra ses droits ce week-end à Spa, en Belgique, Laurent Mekies, directeur de course de Ferrari, s’est confié sur l’ambiance au sein de la Scuderia. Tout ne s’est pas passé comme prévu pour Charles Leclerc et Carlos Sainz depuis le début de la saison, mais malgré cela l’ambiance serait bonne dans l’écurie italienne.

Après plusieurs années à regarder Red Bull et Mercedes se battre pour les premières places, Ferrari se mêle également à la bataille cette saison. La Scuderia est actuellement deuxième du classement constructeur, avec 97 points de retard sur Red Bull, mais avec 30 longueurs d’avance par rapport à Mercedes. Les résultats auraient même pu être encore meilleurs, si l’écurie italienne n’avait pas réalisé plusieurs erreurs stratégiques ayant coûté des points à ses pilotes. Ces derniers ne sont pas exempts de tout reproche, puisque eux aussi sont allés à la faute à de multiples reprises. Quelques tensions ont parfois été évoquées au sein de Ferrari, mais la réalité serait bien différente.

« L'ambiance dans l'équipe ne pourrait pas être meilleure »

L’ambiance serait au beau fixe au sein de Ferrari, à en croire Laurent Mekies : « l'ambiance dans l'équipe ne pourrait pas être meilleure, car les gens comme Charles, Carlos et Mattia la motivent dans toutes les situations », a confié le directeur de course de la Scuderia, des propos relayés par Motorsport.com . « Il y a les bons moments et les mauvais, et je pense que la différence vient de ce type de leadership. Ils sont capables, quoi qu'il arrive, d'appuyer sur reset, de rassembler tout le monde, d'étudier ce qui s'est passé, d'en tirer des leçons et de se tourner vers la course suivante avec le sourire et avec plus de motivation qu'à la course précédente . »

« II a encore montré une vitesse si exceptionnelle cette année »

En tête de proue du renouveau de Ferrari, il y a forcément Charles Leclerc. Le Monégasque est deuxième du classement des pilotes, à 80 points de Max Verstappen, premier, mais avec seulement 5 longueurs d’avance sur Sergio Perez, troisième. « lI a encore montré une vitesse si exceptionnelle cette année qu’il n’est pas question de reconsidérer cet aspect », a confié Laurent Mekies au sujet de son pilote. « Charles n’a pas besoin que nous comprenions, en tant que grand pilote de course, pour comprendre lui-même jusqu’où il peut aller avec la limite. Il maîtrise très bien cela et, comme ça peut arriver à tout le monde, des erreurs peuvent se produire. Je pense que nous ne devons pas regarder les erreurs individuelles, nous regardons le taux de réussite. Nous regardons surtout à quel point il est capable de faire des choses extraordinaires par rapport à des petites choses qu’il ne fait pas aussi bien, et je pense que son taux de réussite cette année a été très, très impressionnant et nous ne voulons pas qu’il change quoi que ce soit . »

« Cela nous a permis d'agir sur les réglages de la voiture »