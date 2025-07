F1 : La punchline lâchée sur Cristiano Ronaldo !

Cette saison, on a un nouveau Français en Formule 1. En effet, après Pierre Gasly et Esteban Ocon, c’est Isack Hadjar qui a rejoint le paddock. Le pilote de 20 ans se retrouve aujourd’hui au volant d’une Racing Bulls, faisant d’ailleurs bonne impression à chacun de ses sorties. Forcément, en débarquant en F1, Hadjar a vu son quotidien changer complètement, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne peut plus rien faire.

« Ta vie change complètement »

Interrogé par RMC, Isack Hadjar s’est confié sur sa nouvelle vie comme pilote de Formule 1. Le Français a alors expliqué : « Ma vie a-t-elle changé depuis mon arrivée en F1 ? Ta vie change complètement. J'ai bossé 14 ans de ma vie pour en arriver là. Ça s'est enfin concrétisé et c'est exactement ce que j'imaginais. C'est sûr que l'emploi du temps est chargé. A 20 ans, j'ai envie de voir mes potes et ma famille donc c'est compliqué mais j'ai signé pour ça aussi. Comment je vis ces nouvelles sollicitations ? Il y'a des activités plus cools que d'autres. Je suis chanceux et privilégié de faire un événement comme le Motormania. Et après il y'a des "filming day", des "marketing day", ce sont des trucs qui me rendent fou. J'ai juste envie de rentrer et de voir mes potes mais ça fait partie du job. C'est un aspect auquel je n'avais pas pensé à mon arrivée en Formule 1, celui de savoir gérer son temps le mieux possible, toute l'année. Je prends de l'expérience et je sais comment m'organiser pour la saison prochaine ».