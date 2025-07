F1 - Verstappen : Transfert confirmé, c’est le feu chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison de Red Bull est plus que décevante, Christian Horner en a fait les frais puisqu'il vient d'être licencié après plus de 20 ans en tant que Team Principal de l'équipe. Et d'après Johnny Herbert, c'est bien Jos Verstappen qui est à l'origine de ce coup de tonnerre qui pourrait en précéder un autre puisque le transfert du quadruple champion du monde est toujours dans l'ère.

C'est désormais officiel, Christian Horner n'est plus le Team Principal de Red Bull. Le Britannique a été démis de ses fonctions mercredi et a été remplacé par Laurent Mekiès, qui était le patron de Racing Bulls jusque-là. Une situation qui est évidemment à lier aux rumeurs insistantes qui envoient Max Verstappen chez Mercedes. D'ailleurs pour l'ancien pilote Johnny Herbert, le père du quadruple champion du monde a obtenu ce qu'il souhaitait, ce qui ne garantit pourtant absolument pas que le Néerlandais restera.

Jos Verstappen à l'origine de la bombe Horner ? « Je ne suis pas surpris que Horner ait été licencié. Avec tout ce qui s’est passé lorsque la nouvelle concernant son comportement envers une employée a été annoncée et le départ d’Adrian Newey de Red Bull, il était clair que des changements étaient nécessaires à un moment donné. Cela a pris du temps, mais je pense que cette décision est la bonne pour Red Bull. Ce sera difficile pour Red Bull. Est-ce le début d’une spirale descendante pour l’équipe ? Je sais que Jos Verstappen souhaitait le départ de Christian, et c’est désormais chose faite », estime-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.