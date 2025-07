F1 - Verstappen : Annonce officielle, c'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Coup de tonnerre en Formule 1 ! Red Bull vient effectivement d'officialiser le départ de Christian Horner, en poste depuis plus de 20 ans. Le dirigeant britannique sera remplacé par Laurent Mekiès, jusque-là patron de l'équipe Racing Bulls. Un changement majeur dans le paddock qui pourrait avoir des conséquences majeures sur l'avenir de Max Verstappen.

C'est la bombe du jour en Formule 1, voire de la saison. Red Bull a effectivement officialisé le départ de Christian Horner, Team Principal de l'écurie autrichienne depuis ses débuts dans la compétition en 2005. Il sera remplacé avec effet immédiat par le Français Laurent Mekiès, patron de Racing Bulls depuis la saison dernière. Cela faisait plus de 20 ans que le Britannique dirigeant l'équipe avec à la clé un bilan exceptionnel de 124 victoires en 405 courses et surtout 6 titres constructeurs ainsi que 8 titres pilotes partagés entre Sebastian Vettel et Max Verstappen, quatre chacun. Un véritable choc qui change la face actuelle de la F1 comme le souligne le célèbre consultant Martin Brundle, très proche de Christian Horner.

Horner viré, c'est le choc ! « C'est complètement inattendu, compte tenu de la situation actuelle et des problèmes au sein de l'équipe, les rumeurs circulaient au sujet de Verstappen et d'autres membres de l'équipe. Pour être honnête, cela m'attriste beaucoup. Je considère Christian comme un ami, et il a fait un travail incroyable pendant 20 ans. Il a remporté énormément de courses et de championnats du monde pour les pilotes et pour l'équipe, et il a même transformé ce qui était l'équipe Stewart, puis Jaguar, qui était en difficulté, en un immense campus à Milton Keynes, avec énormément de succès et une immense vitrine à trophées. Mais il n'était pas difficile de sentir, dans le paddock de Formule 1, d'observer et d'entendre que les choses n'étaient pas particulièrement roses », lance l'ex-pilote au micro de Sky Sports.

L'avenir de Verstappen complétement chamboulé ? Cherchant des explications au sujet du départ de Christian Horner, Martin Brundle évoque évidemment les performances de Red Bull cette saison, mais également l'influence du clan Verstappen au sein de l'écurie. D'ailleurs, avec l'arrivée d'un nouveau patron, l'avenir du quadruple champion du monde pourrait totalement basculé. « Je pense que cela est probablement lié aux performances. Je pense que cela rend plus probable le maintien des Verstappen dans l'équipe. Je pense que cela est devenu assez personnel, certains l'appelant "l'équipe Verstappen". Je pense donc qu'il y a plusieurs aspects, mais surtout que la voiture est en difficulté. Bien sûr, ils ont remporté des courses cette année, ils ont brillamment remporté des courses cette année », ajoute Martin Brundle.