F1 - Transfert de Verstappen : La lourde accusation !

Au cœur de toutes les discussions depuis plusieurs jours, Max Verstappen semble s'éloigner de plus en plus de Red Bull et pourrait bien finir chez Mercedes. Une situation qui agace évidemment Red Bull qui n'a pas l'intention de perdre son quadruple champion du monde. Christian Horner n'hésite d'ailleurs pas à accuser George Russell d'avoir mis le feu aux poudres.

C'est bien évidemment le dossier brûlant du moment en Formule 1. L'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les spéculations, notamment depuis l'information de Sky Italie qui annonçait un accord avec Mercedes en vue de la saison 2026. Il faut dire que le quadruple champion du monde dispose d'une clause de performance dans son contrat qui lui permet de quitter Red Bull avant la fin de son engagement en 2028 si la monoplace ne correspond pas à ses attentes. C'est d'ailleurs ce que confirme Christian Horner, le patron de Red Bull.

Horenr confirme la clause de Verstappen... « Les contrats entre les pilotes et l'équipe sont toujours confidentiels. Chaque contrat comporte une clause de performance, et c'est également le cas pour Max. Nous avons l'intention qu'il continue de piloter pour nous en 2026, mais il est également inévitable qu'il suscite l'intérêt d'autres équipes dans la voie des stands », confie-t-il auprès de RacingNews365.