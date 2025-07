F1 - Verstappen : Le transfert chez Mercedes confirmé ?

Après avoir connu les sommets avec Red Bull, c’est aujourd’hui plus compliqué pour Max Verstappen. Dominé par McLaren, le Néerlandais pourrait-il penser à faire ses valises ? Dernièrement, ça s’est emballé à propos d’un transfert du quadruple champion du monde chez Mercedes. Et voilà que compte tenu des problèmes au sein de l’écurie de Verstappen, cela ne serait pas étonnant qu’il s’imagine ailleurs.

« Pour Verstappen, c’est plutôt une bonne idée »

Désormais, ce transfert de Max Verstappen chez Mercedes est au coeur de toutes les discussions. Journaliste pour RMC, Apolline Bouchery a ainsi confié lors du RMC Sport Club : « Verstappen chez Mercedes, bonne ou mauvaise idée ? Pour Verstappen, c’est plutôt une bonne idée. Moi, je serais très déçue parce que j’aime bien le duo de pilotes de chez Mercedes et j’aimerais bien les voir encore une saison de plus ensemble. Après, oui, pour le spectacle, tu as envie de le voir dans une écurie plus compétitive et j'ai du mal à penser que Red Bull pourra à court terme redevenir très compétitif. Et là en plus, il est au bout de sa vie le Max, il n’en peut plus, il gueule à chaque fois dans sa bagnole, il en a absolument ras-le-bol. Il ne comprend pas ce qui se passe car lui fait les performances, il ne comprend pas pourquoi la voiture ne progresse pas. Je pense qu’il en a marre de l’ambiance chez Red Bull. Mais moi je serais déçue sportivement pour les autres, mais je comprends qu’il aille chez Mercedes ».