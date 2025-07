F1 - Ferrari : Le coup de pression de Lewis Hamilton !

À Silverstone, Lewis Hamilton avait à coeur d’obtenir un bon résultat. Mais finalement, le Britannique a terminé au pied du podium lors du Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche. Le pilote de 40 ans s’est donc permis d’envoyer un coup de pression à Ferrari en vue de la saison prochaine.

Silverstone est sans aucun doute l’un des circuits préférés de Lewis Hamilton. Le pilote de 40 ans avait à coeur de réaliser une belle course et obtenir un bon résultat chez lui, en Grande-Bretagne. Mais finalement, le septuple champion du monde a terminé quatrième, derrière Nico Hulkenberg, Oscar Piastri et Lando Norris. Le Britannique a avoué avoir eu du mal au volant de sa Ferrari à cause des conditions climatiques. Et il n’a pas manqué d’envoyer un coup de pression à son équipe pour 2026 par la même occasion.