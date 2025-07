F1 : Galère chez Ferrari, Hamilton passe aux aveux !

Déçu par sa quatrième place à domicile ce dimanche, Lewis Hamilton ne parvient toujours pas à accrocher un podium à bord de sa Ferrari. En difficulté depuis qu’il a rejoint l’écurie italienne, le septuple champion du monde s’est livré sans détour sur son niveau de pilotage, que la légende de 40 ans qualifie tout simplement de « mauvais ».

Une quatrième place presque anecdotique. Si Ferrari a marqué de précieux points grâce à Lewis Hamilton ce dimanche lors du Grand Prix de Grande-Bretagne , la déception du septuple champion du monde était de taille après la course. Et pour cause, pour la première fois depuis 2014, « King Lewis » a terminé en dehors du podium de « sa » course, remportée neuf fois dans sa carrière à Silverstone . L’occasion pour Hamilton de se livrer à cœur ouvert sur son niveau de performance.

« Il y a eu beaucoup d’erreurs »

« J’ai juste besoin d’un équilibre constant. Quand la voiture tourne à basse vitesse, j’ai juste besoin d’une voiture plus stable, mais nous avions l’air en pleine forme tout au long du week-end. En essais, nous étions toujours dans le coup, mais nous n’avons pas été en mesure d’extraire tout ce qu’il y avait à extraire en qualifications, et ensuite la course est un peu plus difficile, donc c’est là que je voulais être plus fort. C’était un peu plus facile quand le temps était complètement sec, car nous avions plus d’adhérence, mais même là, vous avez vu que je suis sorti large et que ça a cassé, et j’ai failli partir en tête-à-queue au virage 11 (Becketts) à plusieurs reprises, donc il y a eu beaucoup d’erreurs », confie Hamilton, relayé par Next-Gen Auto.