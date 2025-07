F1 : Calvaire chez Red Bull, Verstappen balance !

Le Grand Prix de Grande-Bretagne ne s’est clairement pas passé comme prévu pour Max Verstappen. Le Néerlandais n’a rien pu faire pour jouer les premières places et a donc assisté à la victoire de Lando Norris depuis la cinquième position. Le pilote de 27 ans a d’ailleurs raconté son calvaire au volant de sa Red Bull sur la piste de Silverstone.

«Juste une course horrible»

« Sincèrement, je ne savais pas à quoi m'attendre mais c'était très difficile dès ce premier tour. Un équilibre très difficile dans la voiture entre les vitesses élevées et les faibles vitesses, je n'arrivais vraiment pas à trouver un bon équilibre. En intermédiaires, je pense aussi que nous dégradions trop les pneus, surtout par rapport à McLaren. Ils étaient encore à un autre niveau. [...] Rien n'a bien fonctionné, c'était vraiment 'on/off' et évidemment, c'est précisément ce qu'on ne veut pas dans ces conditions. Juste une course horrible » a d’abord lancé Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.