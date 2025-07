Verstappen : Fiasco en F1, l'annonce que personne n'a vu venir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parti en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche, Max Verstappen n'a pas pu faire mieux qu'une 5ème place à l'arrivée. La course a été très mouvementée sur le circuit de Silverstone mais le constat est souvent le même pour le Néerlandais : il ne peut rien faire face à McLaren. Il a en plus tout perdu au milieu de la course en sortant de la piste dans des conditions difficiles.

Auteur d'une performance incroyable en qualifications, Max Verstappen n'a pas pu confirmer en course ce dimanche. Vite rattrapé et dépassé par Oscar Piastri et Lando Norris, il a eu ensuite du mal au moment de la reprise après la safety car, partant en tête-à-queue. Le pilote néerlandais n'a pas semblé plus affecté que cela, assurant qu'il n'avait pas les moyens de rivaliser.

McLaren sans rival dimanche Si le public a pu célébrer la victoire de son pilote Lando Norris au terme d'une course un peu surprenante, Max Verstappen reconnaît la domination de l'écurie britannique course après course. « McLaren était à un autre niveau. Bien sûr, j'ai eu cette sortie de piste, ça a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Ensuite, je suis retombé à la dixième place et je n'avais même pas le rythme pour remonter. Heureusement, nous avons fait le bon choix en ne nous arrêtant pas trop tôt. C'est pourquoi nous avons tout de même terminé cinquièmes, ce qui, avec le recul, était le meilleur résultat possible aujourd'hui, surtout après tout ce qui s'est passé. Mais même avec un peu plus d'appui, nous n'aurions pas pu rivaliser avec McLaren. J'en suis sûr. Même sur le sec, ils auraient été quasiment imbattables. Les améliorations actuelles ont fonctionné, mais ce n'est clairement pas suffisant » a-t-il réagi après la course d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.