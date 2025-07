F1 - Alpine : Mercedes confirme un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’avenir de Franco Colapinto est incertain, des rumeurs évoquaient récemment un intérêt d’Alpine pour Valtteri Bottas, actuellement troisième pilote chez Mercedes. Le Finlandais de 35 ans a confirmé avoir eu des discussions en ce sens avec Flavio Briatore, tout comme Toto Wolff, qui a ouvert la porte à son départ.

Bien qu'il ait remplacé Jack Doohan après seulement six Grands Prix, Franco Colapinto n’est pas assuré de finir la saison avec Alpine. L’Argentin ne fait pas vraiment mieux que son prédécesseur depuis qu’il a pris sa place et ses performances contrastent fortement avec celles de Pierre Gasly. Ce dernier pourrait alors avoir un nouveau coéquipier prochainement et en ce sens, le nom de Valtteri Bottas est apparu ces derniers jours.

Wolff et Bottas confirment des discussions avec Alpine « Oui, on peut dire cela. Il a d’abord manifesté son intérêt par l’intermédiaire de Toto », a répondu Valtteri Bottas quand il lui a été demandé s’il avait été en contact avec Flavio Briatore, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Faire un court passage quelque part (chez Alpine) ? Cela m’aidera-t-il ? Je ne sais pas. L’accent est mis sur 2026 et au-delà. Je pense qu’on parlera probablement davantage de l’année prochaine que de cette année », a ajouté le troisième pilote de Mercedes, également dans le viseur de Cadillac dans l'optique de 2026. « Des discussions ont eu lieu avec Cadillac. Ce ne sont que des discussions. J’ai appris, surtout l’année dernière, que rien n’est sûr dans ce sport tant que les noms ne sont pas couchés sur papier et que le papier est signé. Pour l’instant, nous explorons toutes les options. » Valtteri Bottas se dit en tout cas prêt à « prendre le volant à tout moment. »