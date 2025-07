F1 : Catastrophe pour Hamilton, il balance !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un Grand Prix de Grande-Bretagne très compliqué pour Ferrari. Malgré une quatrième place plutôt encourageante, Lewis Hamilton n’a pas terminé sur le podium à Silverstone, une grande première depuis… 2014. A l’issue d’une course véritablement chaotique, le septuple champion du monde est revenu sur les difficultés rencontrées à bord de sa monoplace ce dimanche.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne aura tenu toutes ses promesses ce dimanche. Dans une course marquée par la pluie battante sur le circuit de Silverstone et par les arrêts aux stands à répétition pour les pilotes, Lando Norris (McLaren) s’est finalement imposé à domicile devant son coéquipier Oscar Piastri . Attendu au tournant, lui qui a remporté neuf fois cette course, Lewis Hamilton a terminé à la quatrième place.

« Une course difficile, pas très bonne de mon côté »

Si, étant donné l’état actuel de Ferrari, cette position reste un résultat encourageant, pour Hamilton en revanche, c’est la douche froide. Et pour cause, le septuple champion du monde, vainqueur l’an dernier, a toujours terminé au moins sur le podium de Silverstone depuis 2014. « Une course difficile, pas très bonne de mon côté. J’ai fait de mon mieux, il y a eu beaucoup d’erreurs en piste, les conditions étaient difficiles et la voiture était compliquée à conduire, elle n’aime pas ces conditions. Ce n’était pas idéal mais je marque des points », a lâché le pilote britannique à l’issue du Grand Prix, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.