Verstappen : Nouveau scandale dénoncé en F1 !

Ce dimanche lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen s'est élancé en tête après sa magnifique performance de la veille lors des qualifications. La course a été marquée par les conditions météo délicates puisque la pluie qui tombait en abondance a nécessité l'intervention de la safety car. A la reprise, une manœuvre d'Oscar Piastri n'a pas été appréciée et l'Australien a écopé d'une pénalité.

En tête du championnat du monde des pilotes, Oscar Piastri avait l'occasion de creuser un peu plus l'écart ce dimanche à Silverstone. Mais l'Australien a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour avoir freiné derrière la safety car. Une décision des commissaires qui a du mal à passer pour lui et pour McLaren. Sur les images, on voit pourtant Max Verstappen le dépasser au moment de cette safety car, ce qui est interdit, ce qui prouve peut-être qu'il a trop freiné.

Piastri fâché après la pénalité En tête du Grand Prix à ce moment de la course, Oscar Piastri a vu ses chances réduites à néant puisque Lando Norris était ensuite derrière lui. Il avait toutefois largement l'avance nécessaire pour résister au retour de n'importe quel autre pilote et conserver sa deuxième place. Cela n'a pas atténué sa colère pour autant. « Apparemment on ne peut pas freiner derrière la voiture de sécurité. Je ne vais pas dire grand chose car je vais m’attirer des problèmes. Merci à tous d’être restés sous la pluie, j’aime quand même Silverstone, même après une journée comme celle-ci. J’ai reçu une pénalité de 10 secondes pour avoir freiné derrière la voiture de sécurité. J’ai freiné au moment où les feux de la voiture de sécurité se sont éteints, je n’ai donc pas accéléré et, apparemment, cela te donne une pénalité de 10 secondes » a-t-il confié d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.