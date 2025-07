F1 : Bagarre avec Verstappen, Gasly hallucine !

Si le Grand Prix de Grande-Bretagne n’a pas été à la hauteur des attentes pour Max Verstappen, il l’a en revanche été pour Pierre Gasly. Le pilote d’Alpine a terminé sixième, derrière le Néerlandais. Et le Français avoue avoir été assez surpris de pouvoir se battre avec le quadruple champion du monde ce dimanche.

«J’ai tout donné pour rester au contact»

« C’est notre meilleur résultat cette année, et franchement, on ne s’attendait pas à une telle course. Dans ces conditions changeantes, il faut savoir prendre des risques, rester sur la piste, et faire les bons choix. C’est ce qu’on a fait. Me battre avec des pilotes comme Max Verstappen, c’est toujours particulier. J’ai tout donné pour rester au contact, car je savais qu’on avait une vraie opportunité. Je suis très fier de ce que l’équipe a accompli aujourd’hui » a confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par F1i.