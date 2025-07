F1 : Le défi impossible de Max Verstappen !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Parti en pole position ce dimanche, Max Verstappen a finalement terminé cinquième du Grand Prix de Grande-Bretagne. Un résultat décevant, dans une course réellement chaotique. Si le champion du monde en titre a affirmé ne plus jouer le championnat, le directeur de Red Bull Christian Horner lui, estime qu’il était impossible pour son champion de faire mieux.

Max Verstappen espérait sans doute mieux. Après avoir surpris tout le monde samedi en s’emparant au forceps de la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne , le quadruple champion du monde était attendu au tournant en course. Néanmoins, rapidement dépassé par Oscar Piastri , le Néerlandais s’est ensuite laissé surprendre par la piste détrempée de Silverstone . Cinquième à l’arrivée, Verstappen ne croit plus en ses chances de championnat.

« Ça fait partie du sport. De toute façon, nous ne jouons plus le championnat donc ça n'a pas vraiment d'importance. La vie continue », a ainsi lâché le quadruple champion du monde plein d’amertume après la course. Une situation très frustrante pour Verstappen , à l’heure où de nombreuses rumeurs l’envoient chez Mercedes pour la saison 2026. De son côté, Christian Horner a affirmé que son champion ne pouvait clairement pas réussir l’impossible sur cette course.

« C’est quasiment impossible »

« La course était passionnante, comme toujours dans ces conditions. Nous avons pris un risque avec la météo, en espérant une course sur le sec, et évidemment, avec un appui très faible dans ces conditions, c’est quasiment impossible. Je pense que Max s’en est très bien sorti, il a tenu bon et a joué de malchance au restart. Je ne sais pas ce qui s’est passé avec Oscar, mais Max s’est retrouvé sur une mauvaise portion de piste, puis il a fait un tête-à-queue qui l’a rétrogradé. Une fois le circuit devenu sec, il a réussi à remonter dans le peloton et à atteindre la cinquième place », a révélé le directeur de l’écurie autrichienne dans des propos relayés par Next-Gen Auto.