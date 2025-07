F1 - Transfert de Verstappen : Red Bull confirme !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les rumeurs d'un transfert de Max Verstappen ont agité le paddock tout le week-end, Helmut Marko a de nouveau fait le point sur la situation. Le consultant Red Bull, en charge des pilotes, confirme d'ailleurs que la clause de performance inscrite dans le contrat du quadruple champion du monde n'est pas encore activable, bien qu'il ait déjà acté la perte du titre mondial face aux McLaren.

C'était évidemment le sujet numéro 1 dans le paddock de Silverstone . Quelques jours après la bombe lâchée par Sky Italia, qui assurait que Max Verstappen avait donné son accord pour signer chez Mercedes , tous les regards étaient évidemment braqués sur le quadruple champion du monde. Ce dernier s'est contenté d'affirmer que rien n'avait changé pour son avenir, mais Helmut Marko est allé un peu plus loin.

«C’est tout à fait exact»

Malgré tout, cela ne rend pas beaucoup plus optimiste Helmut Marko qui espère des améliorations pour se battre pour des victoires lors de la seconde partie de saison. Mais l'Autrichien est conscient que la course au titre face aux McLaren est déjà perdue comme il le précise dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com : « Oui mais le championnat du monde est terminé. Il n’y a plus qu’un duel entre (Lando) Norris et (Oscar) Piastri, et Norris a réalisé un retour impressionnant avec deux courses sensationnelles ».