F1 : «Il ne sera pas champion du monde», Alonso va halluciner

Arnaud De Kanel

En quittant Alpine pour Aston Martin, Fernando Alonso s'est remis à rêver du titre de champion du monde. Une belle illusion qu'il a affirmé en public en estimant que sa nouvelle écurie avait l'ambition de lui offrir une monoplace compétitive. Mais pour son directeur sportif, il n'y a encore aucune garantie sérieuse pour mener à bien cette mission.

Fernando Alonso a encore changé d'écurie. L'Espagnol discutait d'une prolongation avec Alpine mais il s'est finalement engagé avec Aston Martin à la surprise générale. Alonso remplacera Sebastian Vettel, parti à la retraite. Le double champion du monde espère décrocher un troisième sacre avec sa nouvelle écurie. Mike Krack, directeur d'Aston Martin, entend faire de tout son possible pour réaliser le rêve de l'Espagnol mais assure ne lui avoir rien promis au moment de sa signature.

«Nous n’avons jamais dit que nous allions être champions du monde»

« Lorsque nous avons signé avec Fernando, nous n’avons pas utilisé de grandes phrases non plus. Nous n’avons jamais dit que nous allions gagner, nous n’avons jamais dit que nous allions être champions du monde. Nous essayons de progresser, nous voulons être là dans quelques années, mais nous n’avons jamais dit que nous allions gagner en ayant Fernando. Nous devons lui donner les bons outils pour gagner. Je serais surpris que les gens nous perçoivent comme une équipe qui ne parle que de victoire, car ce n’est pas ce que nous faisons », a confié le nouveau patron de Fernando Alonso au quotidien espagnol AS .

«Fournir une voiture qui est capable de jouer la première ligne»