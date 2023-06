F1 : Hamilton fait une énorme annonce, Verstappen en danger

Jean de Teyssière

Les essais libres de vendredi au Canada ont été tronqués par deux problèmes : le premier, classique et vite réparable fut un problème de transmission pour Pierre Gasly, ayant déclenché le premier drapeau rouge. Le deuxième en revanche s'est déroulé hors piste puisqu'un problème avec les caméras de sécurité de la piste a conduit à 40 minutes d'interruption et la fin rapide de la première séance d'essais libres. Lors de la deuxième séance, c'est Lewis Hamilton qui a été le plus rapide devant son coéquipier George Russell et a prévenu Max Verstappen.

Max Verstappen et Red Bull peuvent-ils rejoindre Mercedes avec huit victoires d'affilées en Formule 1? Cette prouesse, réalisée en 2015 par Mercedes semble largement atteignable pour Red Bull, puisque si Sergio Pérez ou Max Verstappen remporte le Grand Prix du Canada dimanche, alors l'écurie égalisera ce record. En attendant, Mercedes a fait de gros progrès et est en embuscade.

Hamilton pense aux fans

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton a d'abord tenu à avoir une pensée pour les fans venus en nombre pour assister aux essais libres, qu'ils n'ont pas pu voir jusqu'au bout : « Elle était bien, c’était probablement le circuit le plus bosselé sur lequel nous sommes allés depuis longtemps. C’était une journée étrange, car nous n’avons pas pu rouler dans la première séance, et je me sentais mal pour les fans. On a eu un super public depuis hier. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé avec les caméras de sécurité du circuit, ou quelque chose du genre, mais c’était bien d’avoir 1h30, nous n’avions pas eu 1h30 depuis longtemps, et j’ai eu l’impression que nous n’avons pas utilisé le temps comme il le fallait. »

F1 : La grande première d’Hamilton https://t.co/yDzgZwLbS1 pic.twitter.com/pGSu5iKU5w — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

« J'ai adoré piloter le circuit, c'était génial »