F1 : Mercedes prêt à tout pour gagner, Red Bull peut se méfier

Jean de Teyssière

Désormais relégué en second plan après huit années d'hégémonie, Mercedes se bat pour retrouver la place de numéro 1, désormais occupée par Red Bull. Toto Wolff, le directeur de l'écurie Red Bull ne compte pas se laisser distancer par ses adversaires et est prêt à tout pour réussir son pari de dépasser à nouveau l'écurie autrichienne.

La bataille fait rage entre Red Bull et Mercedes qui semble avoir connu un léger mieux ces dernières semaines. Les travaux effectués sur la monoplace de Lewis Hamilton et George Russell commencent à porter leurs fruits, en témoigne cette deuxième et troisième place obtenue à Barcelone, lors du Grand Prix d'Espagne. De quoi faire plaisir à Toto Wolff, le directeur de Mercedes qui en a profité pour évoquer les progrès de son écurie.

Wolff ne fait pas de marsouinage sur Red Bull

Au micro de la chaîne américaine CNBC , Toto Wolff est revenu sur la fameuse photo du plancher de la monoplace de Red Bull : « Il n’est plus question de modifier les réglementations ou de rehausser les bords du plancher. Le marsouinage est de facto un sujet qui n’existe plus, lorsque cela s’est produit lors des qualifications du GP d’Espagne, nous savions dans quelle direction nous n’aurions pas dû aller. Maintenant, nous pouvons voir la performance et l’appui aéro. Mais le problème, c’est qu’on peut se tromper de cible, c’est pour cela qu’il y a des écarts énormes entre les coéquipiers et des écarts de performance. »

« Je renoncerais à tout bénéfice pour gagner sur la piste »