F1 : Hamilton chez Red Bull ? Verstappen s'en moque

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Formule 1 s'apprête à fermer ses portes ce week-end à Abu Dhabi mais une énorme rumeur s'est mise à parcourir le paddock, puisque le père de Lewis Hamilton aurait appelé Christian Horner en vue d'un potentiel transfert. Une rumeur à laquelle a de nouveau réagi Max Verstappen, qui préfère ne pas en parler, sachant que cette possibilité de les voir sous la même écurie est une utopie.

Le directeur de Red Bull, Christian Horner a répondu jeudi aux questions entourant le possible départ de Lewis Hamilton avant sa prolongation et si ce dernier avait contacté Red Bull en vue d'un départ : « Il est tout à fait naturel que les gens autour de lui prennent contact à un moment donné, ils ont juste exprimé de l’intérêt. Je n’ai eu aucune conversation directement avec Lewis au sujet d’un transfert. Il n’y a eu aucune réunion clandestine avec Lewis pour parler de piloter pour Red Bull. »

«Cela ne m’intéresse pas du tout»

Interrogé par les journalistes néerlandais au sujet de la rumeur liant Lewis Hamilton à Red Bull, Max Verstappen ne semble pas s'y intéresser : « Cela ne m’intéresse pas du tout. Je n’étais même pas au courant de ces histoires lorsqu’on m’a posé la question lors de la conférence de presse (hier). Mais je m’en fiche. Nous n’avons même pas besoin d’en parler, car cela n’arrivera jamais. »

F1 : Verstappen lâche une réponse claire sur un duo avec Hamilton https://t.co/uC1QttS2Ds pic.twitter.com/cKy7mjB82s — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

«Je n’ai rien à prouver»