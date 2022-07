Formule 1

F1 : Leclerc, Binotto... Ça part au clash chez Ferrari

Publié le 31 juillet 2022 à 21h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen a triomphé ce dimanche, le Grand Prix de Hongrie s'est nettement moins bien déroulé pour Ferrari. D'ailleurs, l'écurie italienne s'est faite remarquée par une nouvelle erreur de stratégie qui lui a coûté le podium. Charles Leclerc a fait part de son dépit en zone mixte, mais Mattia Binotto a immédiatement volé au secours de son équipe.

Après avoir dominé le début de ce week-end de course en Hongrie, Ferrari s'est effondré lors de l'épreuve reine ce dimanche. Carlos Sainz a terminé au pied du podium, 4e, tandis que Charles Leclerc s'est classé 6e. Une nouvelle désillusion pour la Scuderia et Charles Leclerc, après sa sortie de piste qui avait entraîné son abandon prématuré le week-end dernier au Castellet. Le Monégasque a remis la faute sur la stratégie de son écurie à l'issue du GP de Hongrie, ce qui n'a pas plu à son directeur sportif Mattia Binotto. Le boss de l'écurie transalpine est monté au créneau après les déclarations de son pilote et a tenu à défendre sa décision en remettant la faute sur les performances de la monoplace.

F1 - GP de Hongrie : Dépité, Leclerc adresse un tacle à Ferrari https://t.co/UFF9tGn7dF pic.twitter.com/qJJ4CG5v4s — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

«Le pneu utilisé par l'équipe n'aurait pas fait de différences»

Alors que sa stratégie d'opter pour des pneumatiques durs a été critiqué par Charles Leclerc, Mattia Binotto estime que rien n'aurait changé si son pilote avait continué avec des pneumatiques médiums, la faute aux performances de sa monoplace. « J e veux analyser les décisions prises, mais le pneu utilisé par l'équipe n'aurait pas fait de différences. Il faudra quelques heures et quelques jours pour analyser ce qui s'est passé. Nous n’avons pas obtenu les performances que nous attendions. Tendre, medium ou dur, les performances de la voiture n’étaient pas celles attendues. Il faisait beaucoup plus frais aujourd’hui que vendredi. La voiture ne s’est pas bien comportée pour la première fois cette saison. Nous essayons de comprendre la raison. Je pense que cela aurait dû fonctionner, mais ça n’a pas été aussi bien que nous l’espérions », déplore l'Italien dans des propos relayés par NextgenAuto . Il poursuit en expliquant sa décision de faire chausser des pneus durs à Charles Leclerc.

«Nous ne sommes pas aveugles»

Une nouvelle fois critiqué sur sa stratégie, le directeur sportif de Ferrari défend son choix. « Nous savions que le pneu dur avait du mal à chauffer. Nous ne sommes pas aveugles, nous avons vu les Alpine. Ils n’auraient pas été aussi rapides que le médium pendant 10 ou 11 tours. Mais à la fin, nous avons pensé qu’ils auraient pu être assez rapides pour être d’une manière ou d’une autre dans la course et avoir une bonne position sans faire un arrêt en plus. Mais, dans l’ensemble, ils n’ont pas fonctionné comme prévu, car la voiture ne fonctionnait pas comme prévu », constate Mattia Binotto qui espérait un meilleur résultat ce dimanche.

«Nous attendions tous un autre résultat»