F1 : Après Leclerc et Binotto... Sainz en remet une couche

Publié le 31 juillet 2022 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 31 juillet 2022 à 22h37

Deuxième sur la grille de départ après des qualifications convaincantes, Carlos Sainz est absent du podium à l'arrivée du Grand Prix de Hongrie. La faute notamment à un très long arrêt lors du changement de ses pneumatiques, mais aussi après une stratégie douteuse de son écurie dirigée par Mattia Binotto. Interrogé après sa contre-performance, l'Espagnol a réagi.

Fort de sa belle performance de la veille qui lui avait permis de s'élancer en deuxième position de ce Grand Prix derrière George Russell (Mercedes), l'Espagnol Carlos Sainz a échoué au pied du podium ce dimanche. Un classement bien loin de ses attentes après avoir fait preuve d'une belle régularité en début de week-end. Tout comme son coéquipier Charles Leclerc, l'Espagnol peine à mettre des mots sur la stratégie choisie par Mattia Binotto. Le Madrilène déplore ce qu'il s'est passé durant ce Grand Prix, en dénonçant un arrêt trop lent et une stratégie qui le laisse de marbre. De quoi alimenter les tensions qui règnent au sein de la Scuderia après les sorties enflammées de Charles Leclerc et de son directeur sportif.

«Nous avons clairement eu du mal en équipe»

Arrivé à une 4e place tout aussi décevante que la 6e place obtenue par Charles Leclerc, Carlos Sainz constate que son équipe a failli durant le Grand Prix. Il revient sur le fait de course qui lui a certainement coûté sa place sur le podium. « Nous avons clairement eu du mal en équipe. Le premier arrêt au stand lent m’a coûté le dépassement sur George Russell, ce qui aurait simplifié ma course sans l’air sale. C’est ce que c’est. C’est vrai que de temps en temps les arrêts au stand sont manqués chez nous », lance le cinquième du classement des pilotes dans des propos relayés par NextgenAuto . L'Espagnol tente malgré tout de trouver des explications à cette faillite collective.

« Nous sommes un peu perplexes »

Bien parti pour décrocher la deuxième victoire de sa carrière en F1, Carlos Sainz a échoué à la 4e place. Il a tenté de trouver les raisons de ce résultat ô combien décevant pour lui et pour son écurie. Cependant, il ne trouve pas de réponse exacte à sa question. « Je pense qu’aujourd’hui, nous sommes un peu perplexes, nous nous attendions à un bon rythme de course à partir de vendredi. La température plus basse et l’état de la piste ont changé. Il se passe quelque chose avec la voiture et les pneus », déplore le pilote espagnol. Il a ensuite été question de la stratégie adoptée par Mattia Binotto et Ferrari.

« Il y a forcément quelque chose à analyser »