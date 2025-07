F1 : Du jamais vu pour Hamilton, Ferrari fait une annonce !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi, lors de la séance de qualification pour la course Sprint à Spa, Lewis Hamilton est parti en tête-à-queue, ruinant tous ses espoirs de bien figurer sur la grille de départ. Une erreur qu'il n'avait jamais commise de son propre aveu, et qui pousse Ferrari à réagir par le biais de Frédéric Vasseur.

Vasseur sort du silence !

« Lewis, c'est un peu dommage : en Q1, il était six-sept dixièmes plus vite que Charles [Leclerc] jusqu'à la première erreur ; il était qualifié avant la deuxième erreur... Je pense qu'il y avait de la place pour aller largement plus loin. Et ça nous aurait aussi permis d'avoir plus de données, parce que là, après, quand on va partir dans le peloton, ça va être plus compliqué. Mais c'est comme ça. Il faut que je revoie la séance mais la première [erreur], je pense qu'il y a Antonelli qui fait le tête-à-queue, je crois que [Yuki] Tsunoda passe dans la poussière et ça doit le déconcentrer parce qu'on voit un gros nuage depuis la caméra embarquée, et il doit la perdre comme ça. La deuxième, je pense qu'il est juste un peu agressif sur le frein », estime le patron de Ferrari au micro de Canal+.